В работе Papa John's в России произойдут изменения

Сеть пиццерий Papa John`s будет функционировать на территории РФ отдельно от американской Papa John`s International. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.

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Так, российское подразделение изменит концепцию и название бренда. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в конце прошлого года оператором сети назначили российскую «Комо». Раньше оператором значилась структура кипрской PJ Western «4 Папас».

По словам одного из источников издания, с конца 2022 года международный офис и владелец мастер-франшизы в РФ пытались определить сценарий, по которому фирма покинет российский рынок. Он уточнил, что подразделение в стране не продадут. Кроме того, собеседник отметил, что управлением сетью продолжит заниматься действующая команда во главе с Кристофером Уинном.

В RestCon опасаются роста жалоб со стороны потребителей из-за оптимизации и изменения стандартов на фоне прекращения отношений с головной компанией.