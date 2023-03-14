В работе Papa John's в России произойдут изменения

Сеть пиццерий Papa John`s будет функционировать на территории РФ отдельно от американской Papa John`s International. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.
Так, российское подразделение изменит концепцию и название бренда. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в конце прошлого года оператором сети назначили российскую «Комо». Раньше оператором значилась структура кипрской PJ Western «4 Папас».
По словам одного из источников издания, с конца 2022 года международный офис и владелец мастер-франшизы в РФ пытались определить сценарий, по которому фирма покинет российский рынок. Он уточнил, что подразделение в стране не продадут. Кроме того, собеседник отметил, что управлением сетью продолжит заниматься действующая команда во главе с Кристофером Уинном.
В RestCon опасаются роста жалоб со стороны потребителей из-за оптимизации и изменения стандартов на фоне прекращения отношений с головной компанией.
Летом прошлого года в России завершили процесс передачи прав на сеть ресторанов Pizza Hut в России местному бизнесу. Компанией Yum! Brands, которая является владельцем сетей, были переданы локальному партнеру права собственности на рестораны в России, операционная система и права на мастер-франшизу, включая сеть работающих по франшизе заведений.