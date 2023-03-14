Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
37 минут назад

Сеть Papa John`s приняла решение по работе в России

Лера Букина

Сеть пиццерий Papa John`s будет функционировать на территории РФ отдельно от американской Papa John`s International. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.

В работе Papa John's в России произойдут изменения
Фото: ТАССТАСС

Так, российское подразделение изменит концепцию и название бренда. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в конце прошлого года оператором сети назначили российскую «Комо». Раньше оператором значилась структура кипрской PJ Western «4 Папас».

По словам одного из источников издания, с конца 2022 года международный офис и владелец мастер-франшизы в РФ пытались определить сценарий, по которому фирма покинет российский рынок. Он уточнил, что подразделение в стране не продадут. Кроме того, собеседник отметил, что управлением сетью продолжит заниматься действующая команда во главе с Кристофером Уинном.

В RestCon опасаются роста жалоб со стороны потребителей из-за оптимизации и изменения стандартов на фоне прекращения отношений с головной компанией.

Летом прошлого года в России завершили процесс передачи прав на сеть ресторанов Pizza Hut в России местному бизнесу. Компанией Yum! Brands, которая является владельцем сетей, были переданы локальному партнеру права собственности на рестораны в России, операционная система и права на мастер-франшизу, включая сеть работающих по франшизе заведений.

Компании,Кристофер Уинн,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий