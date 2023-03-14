Для IT-компаний в РФ предложили навсегда обнулить налог на прибыль

Минцифры предложило сделать бессрочное обнуление налога на прибыль для IT-компаний. Министерство направило соответствующее письмо полномочному представителю правительства России в Госдуме Александру Синенко, сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию письма и источник, близкий к ведомству, который подтвердил, что документ с таким содержанием был направлен Синенко.

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Действующий закон предусматривает нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний до 31 декабря 2024 года. «В этой связи предлагаем предусмотреть в рамках законопроекта норму, устанавливающую бессрочный характер действия льготной ставки налога на прибыль», — приводит издание выдержку из документа.

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Закон, обнуливший налог на прибыль для IT-компаний до 2024 года, был принят в июле 2022 года. Его разработали в качестве меры поддержки IT-сектора после введения санкций США и ЕС. До этого налог был снижен с 20% до 3%.

Крупнейшие российские ассоциации разработчиков программного обеспечения ранее обращались с такой инициативой. Она обсуждалась на совещании с участием замминистра Максима Паршина.

«Важно, чтобы мера по льготной налоговой ставке была бессрочной, чтобы не было возврата к ставке в 20%, потому что это очень тяжело для отрасли», — отметил изданию генеральный директор «Базальт СПО» Алексей Смирнов.

По его мнению, если из этого запаса вычесть 20%, то компания сможет на постоянной основе держать у себя меньше разработчиков, что будет сильно тормозить её развитие.

В Минцифры подчеркнули, что инициатива по нулевой ставке ранее не поступала. Министерство выступило со своим предложением после обращения от члена комитета по информтехнологиям Госдумы Антона Немкина. Кроме того, сейчас налоговые льготы действуют для разработчиков IT-продуктов, но не распространяются на IT-компании, занимающиеся обслуживанием IT-систем и информационной безопасностью. Их доля на рынке составляет 6%.