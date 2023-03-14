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44 минуты назад

Предсказавший крах Lehman Brothers Роберт Кийосаки ждет теперь банкротства Credit Suisse

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse, заявил финансовый обозреватель и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки.

Аналитик спрогнозировал банкротство Credit Suisse
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее Кийосаки точно предсказал крах Lehman Brothers в 2008 году. В сентябре 2008 года после банкротства американского инвестбанка Lehman Brothers Holdings Inc. рухнули рынки по всему миру, и финансовый кризис перешел в стадию максимального обострения.

Как заявил Кийосаки в эфире телеканала Fox Business, проблема заключается в рынке облигаций, который рушится, и следующим банком будет Credit Suisse, передает РИА «Новости».

Ранее французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо заявил, что швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse разваливается, а вслед за ним и Парижская фондовая биржа.

Компании,Филиппо Флориан,
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