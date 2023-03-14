Аналитик спрогнозировал банкротство Credit Suisse

Следующим банком, который потерпит крах после банкротства американского Silicon Valley Bank (SVB), станет один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse, заявил финансовый обозреватель и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки.

Ранее Кийосаки точно предсказал крах Lehman Brothers в 2008 году. В сентябре 2008 года после банкротства американского инвестбанка Lehman Brothers Holdings Inc. рухнули рынки по всему миру, и финансовый кризис перешел в стадию максимального обострения.

Как заявил Кийосаки в эфире телеканала Fox Business, проблема заключается в рынке облигаций, который рушится, и следующим банком будет Credit Suisse, передает РИА «Новости».