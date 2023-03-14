Казахстан намерен взыскать с «дочки» Роскосмоса более $30 млн

Власти Казахстана по решению суда планируют взыскать с Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) свыше 13 млн млрд тенге (более $30 млн). Об этом во вторник сообщил местное интернет-издание "Информбюро".

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его версии, эти средства российское предприятие получило в рамках контракта от совместного предприятия "Байтерек", но так и не выполнило требуемый объем работ.

Видео дня

"По решению суда Международного финансового центра "Астана"(МФЦА) с российского АО "ЦЭНКИ" взыщут более 13 млрд 684,5 млн тенге в пользу АО "Совместное казахстанско-российское предприятие "Байтерек", - говорится в сообщении.

Согласно данным издания, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин подтвердил информацию о взыскании крупной суммы с ЦЭНКИ, который занимается эксплуатацией имущества космодрома Байконур, и сопутствующем аресте имущества компании, размещенного в республике, в рамках исполнительного производства. При этом глава ведомства допустил, что за судебным решением последуют дальнейшие разбирательства в апелляционной инстанции.

"Были определенные судебные процессы. Это два предприятия. С одной стороны - АО "СП Байтерек", а с другой стороны - АО "ЦЭНКИ". У них были судебные процессы в арбитражном суде МФЦА, по итогам которого МФЦА определенное решение вынес. В итоге судебный исполнитель принимает действия, которые он обязан предпринимать по закону Казахстана. Это не касается имущества всего комплекса Байконур, это касается ЦЭНКИ, его имущества на территории республики", - пояснил Мусин, которого цитирует "Информбюро".

По сведениям министра, руководство ЦЭНКИ в настоящее время находится в Казахстане и ведет переговоры с представителями СП "Байтерек". Он также уточнил, что речь идет о сумме "в районе миллиарда или двух миллиардов рублей". Издание утверждает, что судебный процесс между СП "Байтерек" и ЦЭНКИ связан с неисполнением условий контракта на разработку эскизного проекта комплекса "Байтерек", который российское предприятие получило от СП.

"В рамках контракта дочерняя компания Роскосмоса должна была, в частности, провести оценку воздействия на окружающую среду. Поскольку эту часть работ поставщик так и не выполнил, СП "Байтерек" обратилось в суд с требованием взыскать с АО "ЦЭНКИ" ее фактическую стоимость", - отмечает издание.

По его данным, суд МФЦА удовлетворил соответствующий иск еще в ноябре прошлого года, ЦЭНКИ получил извещение о возбуждении исполнительного производства в январе нынешнего года. "Поскольку российское предприятие, очевидно, не стало выплачивать сумму взыскания добровольно, в рамках исполнительного производства его имущество в Казахстане арестовали", - указано в сообщении.

ТАСС обратился за комментарием в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

О комплексе

В 2018 году был подписан протокол о внесении изменений в соглашение правительств Казахстана и России о создании на Байконуре комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года. Он определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры комплекса "Зенит-М" для модернизации. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин ранее сообщал, что сроки начала строительства немного сдвигаются.