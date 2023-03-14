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1 час назад

Банки и финансовые компании по всему миру потеряли сотни миллиардов долларов

Lenta.ru

После краха Silicon Valley Bank (SVB) банки и финансовые организации по всему миру потеряли сотни миллиардов долларов. С конца прошлой недели их совокупная рыночная стоимость снизилась на 465 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg.

Банки по всему миру потеряли сотни миллиардов долларов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В числе наиболее пострадавших оказались американские банки. В частности, акции калифорнийского First Republic Bank в понедельник упали на 61,8 процента, аризонского Western Alliance Bancorp — на 47,1 процента, а KeyCorp из Огайо — на 27,3 процента, указывает Financial Times.

Как говорила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сложившаяся ситуация в банковском секторе не является физическим повторением кризиса 2008 года.

Ранее в марте стало известно о банкротстве Silicon Valley Bank, который был 16-м по размеру банком США с активами в 209 миллиардов долларов и депозитами вкладчиков на 175 миллиардов. Вскоре был закрыт еще один крупный банк — нью-йоркский Signature Bank. Президент США заверил американцев, что банковская система страны находится в безопасности, и пообещал, что кризис не причинит ущерба налогоплательщикам. Он подчеркнул, что руководство обанкротившихся организаций будет уволено и привлечено к ответственности.

Компании,Администрация США,
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