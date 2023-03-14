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16 минут назад

Bloomberg: Россия сохранила "теневые резервы" за рубежом на $80 млрд

Газета.Ruиещё 1

Россия смогла сохранить за рубежом «теневых резервов» в размере $80 млрд, которые вложены в недвижимость или проинвестированы в иностранные компании. Об этом сообщает Bloomberg.

Bloomberg назвал объем «теневых резервов» России за рубежом
Фото: ТАССТАСС

Аналитики Bloomberg заявили, что эти $80 млрд являются «теневыми резервами» России, возникшими в результате рекордного профицита текущего счета платежного баланса страны — $227 млрд. В общей сложности России удалось накопить эквивалент около 5% ВВП в международных активах за 2022 год.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что задержка Европы с санкциями против энергосектора России привела к рекордному профициту текущего счета у российской стороны. При этом накопление международных активов стало вынужденной мерой, так как российское правительство смягчило правила для компаний к наращиванию иностранных активов ради стабилизации инфляции внутри страны.

В статье указали, что на данный момент Евросоюзом заморожено свыше €20,9 млрд активов граждан России, которые попали под санкции. При этом в планах заморозить еще €115 млрд.

21 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что благодаря сильному платежному балансу РФ нет необходимости занимать средства за границей. Путин подчеркнул, что в настоящее время банки РФ функционируют устойчиво и стабильно, имеют хороший запас прочности.

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