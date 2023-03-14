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1 час назад

Россияне нарастили спрос на холодильники из Белоруссии на фоне ухода западных брендов

Газета.Ru

Уменьшение числа западных брендов на российском рынке привело к тому, что спрос россиян на белорусские холодильники резко вырос. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на статистику ГК «F+ tech-Марвел».

Россияне бросились скупать белорусские холодильники
Фото: Газета.ruГазета.ru

По данным «F+ tech-Марвел», в 2022 году было продано около 245 тыс. холодильников марки Atlant. В общей сложности по итогам 2022 года на российском рынке было продано более 3 млн холодильников.

В публикации указали, что российские покупатели стали чаще приобретать подержанные холодильники. При этом ранее популярные бренды техники Samsung, LG, Bosch, Whirpool, Sharp перестали интересовать россиян, отчего спрос на них резко упал.

Из статистики следует, что чаще всего россияне покупают холодильники, которые стоят от 20 до 30 тыс. рублей.

7 марта газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в компаниях писала, что на складах ряда российских дистрибьюторов и производителей бытовой техники образовался существенный профицит бытовой техники. В статье говорится, что запасы электроники образовались в результате ажиотажного спроса на продукцию в прошлом году. Также в 2022 году российские бренды и дистрибьюторы, производящие технику в Китае, наращивали объемы закупок, ожидая закрытия каналов поставок и дефицита.

До этого в компании «Ситилинк», опираясь на данные собственного соцопроса, сообщили, что для подавляющего большинства россиян бренд не является основным определяющим фактором при покупке бытовой техники и электроники.

Компании,
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