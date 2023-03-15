Telegram-каналы Amur Mash и Babr Mash сообщают, что пункты выдачи Wildberries на Дальнем Востоке и Иркутске не открылись. Сотрудники устроили забастовку из-за огромных штрафов, как пишут авторы поста.

Менеджеры не хотят отдавать 40% заработанных денег за испорченные товары, в основном одежду. Сообщается, что после вычета штрафов, от зарплаты и вовсе ничего не останется.

«А что-то доказывать бесполезно — многие и начальство-то ни разу не видели, общались только по переписке», — говорится в сообщении.

На Дальнем Востоке большинство работников не вышли на смену, либо только принимают коробки за закрытыми дверьми. Для клиентов написали объявление — прочитать его можно по QR-коду на входе.

В Иркутске клиенты также не могут забрать свои заказы с Wildberries. В городе массово закрылись пункты выдачи — сотрудники бастуют из-за штрафов и отсутствия зарплат.

Нововведения для владельцев ПВЗ и менеджеров начали действовать с 3 марта — списывают полную стоимость испорченных или подмененных товаров. Если таких удержаний накопится много, заработанные деньги вывести не получится — оспорить такой расчет нельзя.