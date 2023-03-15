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30 минут назад

На российские активы Lipton нашелся покупатель

Мария Иванова

«Коммерсант» назвал возможным покупателем активов Lipton в России Объединенную чайную компанию. По данным издания, ходотайство о предварительном согласовании сделки уже получила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

На российские активы Lipton нашелся покупатель
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходатайстве идет речь о покупке ООО «Объединенной чайной компанией» производственных средств и нематериальных активов в РФ компании Ekaterra - крупнейшего производителя чая в мире (Lipton, PG Tips и другие бренды).

В России у Ekaterra есть предприятие в Санкт-Петербурге, на котором выпускали чай под марками Lipton, Saito и Brooke Bond. В 2019-м фабрика производила до 16 тысяч тонн продукции в год.

В начале августа 2022 года в Ekaterra объявили о решении уйти из России. В компании объяснили этом тем, что «текущая ситуация не позволяет стабильно развивать бизнес».

Объединенная чайная компания» выпускает чай Eastford, Berryford, Kama Sutra и «Зеленый стандарт». «Коммерсант» рассказал, что 50 процентов компании принадлежит директору Фонда Петра Кончаловского Александру Конову, а по 25 процентов - Александру и Ларисе Прониным. Александр Пронин - гендиректор «Лужников», бывший вице-президент АвтоВАЗа.

Конов подтвердил газете, что компания планирует купить российские мощности Ekaterra. Он назвал их одним из самых производительных и высокотехнологичных чайных комплексов в стране.

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