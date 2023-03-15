E.ON полностью списал свою долю в "Северном потоке"

Крупнейший энергетический концерн Германии E.ON полностью списал свою долю в 15,5% в операторе газопровода "Северный поток" - компании Nord Stream AG. Об этом говорится в годовом отчете E.ON.

"Возможный риск оценки финансовых активов, включая инвестиции в Nord Stream AG, находящиеся в активах пенсионного фонда. В условиях повышенной неопределенности и на фоне повреждения обеих ниток "Северного потока - 1" эти инвестиции были списаны до их справедливой стоимости, равной нулю, по состоянию на 31 декабря 2022 года. Это снижение составляет примерно €1,2 млрд по сравнению с 31 декабря 2021 года", - сказано в документе.