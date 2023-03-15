Немецким энергетическим концерном E.ON была полностью списана доля в 15,5% в компании Nord Stream AG, операторе газопровода «Северный поток». Это следует из материалов энергокомпании.

Поставки по газопроводу были прекращены после того, как осенью 2022 года произошла диверсия.

Отмечается, что «в условиях повышенной неопределенности на фоне повреждения обеих ниток «Северного потока-1» инвестиции были списаны до их справедливой стоимости, равной нулю, по состоянию на 31 декабря 2022 года».

В документе подчеркивается, что в сравнении с декабрем предыдущего года это снижение составляет порядка €1,2 млрд.

Шаг был сделан из-за высокого уровня неопределенности и повреждения обеих ниток газопровода, говорится в документе.

В минувшем ноябре E.ON решила уценить свою долю в Nord Stream AG пять раз, до €100 млн. Engie по результатам прошлого года оценила свою долю в «Северном потоке-1» в €90 млн против €574 млн за год до этого.