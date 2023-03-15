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43 минуты назад

Генеральный директор платформы GeekBrains Волчек покинет компанию

Газета.Ru

Генеральный директор GeekBrains Александр Волчек покинет компанию и продолжит карьеру вне образовательной платформы. Управление перейдет к топ-менеджменту Skillbox Holding Limited, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление пресс-службы холдинга.

Гендиректор GeekBrains Волчек покинет компанию
Фото: ТАССТАСС

GeekBrains является образовательным порталом. Платформа, в частности, предоставляет услуги в области получения образования в сфере программирования и IT-технологий. Изменения в руководящей структуре платформы произойдут с 15 марта 2023 года, уточнили в холдинге.

«Холдинг Skillbox объявляет об изменениях в руководстве образовательной платформы GeekBrains. С 15 марта операционное управление GeekBrains перейдет к топ-менеджменту холдинга. Генеральный директор GeekBrains Александр Волчек покидает компанию и продолжит карьеру вне образовательной платформы», — говорится в заявлении.

Волчек занимал пост генерального директора GeekBrains с конца 2020 года. Также он является совладельцем компании «A24 service», предоставляющей вспомогательные услуги для бизнеса.

21 ноября генеральный директор GeekBrains Александр Волчек заявлял о важности обучения программированию для детей. Знание основ этих технологий сильно расширяет возможности и горизонты современного человека, в том числе и ребенка.

Компании,Александр Волчек,
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