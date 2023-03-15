Гендиректор GeekBrains Волчек покинет компанию

Генеральный директор GeekBrains Александр Волчек покинет компанию и продолжит карьеру вне образовательной платформы. Управление перейдет к топ-менеджменту Skillbox Holding Limited, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление пресс-службы холдинга.

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GeekBrains является образовательным порталом. Платформа, в частности, предоставляет услуги в области получения образования в сфере программирования и IT-технологий. Изменения в руководящей структуре платформы произойдут с 15 марта 2023 года, уточнили в холдинге.

«Холдинг Skillbox объявляет об изменениях в руководстве образовательной платформы GeekBrains. С 15 марта операционное управление GeekBrains перейдет к топ-менеджменту холдинга. Генеральный директор GeekBrains Александр Волчек покидает компанию и продолжит карьеру вне образовательной платформы», — говорится в заявлении.

Волчек занимал пост генерального директора GeekBrains с конца 2020 года. Также он является совладельцем компании «A24 service», предоставляющей вспомогательные услуги для бизнеса.