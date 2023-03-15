Wildberries: забастовка, деньги за возврат и другие скандалы

Wildberries потребовал от владельцев ПВЗ компенсировать стоимость посылок, если покупатель вернул их из-за брака или несоответствия заказанному. Недовольные нововведением сотрудники пунктов выдачи объявили забастовку. О скандалах, в центре которых регулярно оказывается маркетплейс, в материале «Рамблера».

Фото: ТАСС ТАСС

Забастовка владельцев пунктов выдачи Wildberries

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Накануне к московскому офису Wildberries пришли недовольные партнеры компании, которые владеют пунктами выдачи заказов. Чашу терпения собравшихся переполнили штрафы в размере 100% стоимости за подмену товара, вне зависимости от того, подменил ли его сотрудник офиса или покупатель, пишут «Известия».

В офис собравшихся не пустили, однако они вызвали полицию и вручили представителям правоохранительных органов около 20 заявлений. «С нас удерживают крупные суммы в одностороннем порядке якобы за подмену товара, без возможности это оспорить. Мы хотим работать за деньги, а не за штрафы», — говорится в одном из них.

Один из участников акции протеста у офиса компании Wildberries рассказал РБК, что в первую очередь владельцы пунктов выдали требуют обратной связи.

«Второе — сделать систему оплаты максимально прозрачной, систему мотивации за рейтинг, систему удержаний и так далее. Сейчас все идет в одностороннем порядке со стороны Wildberries, нас это не устраивает», — сообщил он.

А одна из владельцев ПВЗ сказала Telegram-каналу «Осторожно, Москва», что из-за штрафов возникли проблемы с выплатой зарплат сотрудникам, так как «всю ответственность за подмену товара возложили на продавцов». При этом она отметила, что «работа на пункте никогда не была легкой».

По информации Telegram-канала Baza, изменения в договоры оферты Wildberries внес 3 марта. Нововведения лишили права владельцев ПВЗ оспаривать подмены и возвраты бракованных товаров. Первые списания начались уже 9 марта. Позднее в оферте сервиса появился пункт (8.15), который запрещает владельцам ПВЗ под угрозой штрафа в 100 тысяч рублей публиковать и распространять в интернете оскорбительную, «недостоверную» информацию о компании, ее клиентах и партнерах», отмечает VC.ru.

Сегодня появилась информация о том, что ряд пунктов самовывоза закрыт. В частности фотографии с объявлениями на дверях ПВЗ, в том числе и на Гражданском проспекте Санкт-Петербурге, что забрать товар невозможно из-за забастовки, опубликовало издание «Фонтанка».

При этом в пресс-службе Wildberries пояснили, что была введена «дополнительная защита наших продавцов от подмен». В компании ожидают, что благодаря этим мерам доля мошенничеств снизится в несколько раз. В Wildberries также пообещали «приостановить сотрудничество в целях безопасности» с «партнерами», которые выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса».

«Teлеграм-каналы раздули из мухи слона и представили это как «бунт» или «штурм» партнеров, но они представляют лишь 0,1% от их общего количества», - прокомментировали в Wildberries акцию протеста у офиса в Москве.

Скандалы с пакетами и мышами

Это не первый скандал с Wildberries, о котором стало известно в последнее время. Ранее владельцы пунктов самовывоза заявили, что их заставляют в ущерб себе закупать фирменные пакеты, а с перепродажи каждого компания забирает в среднем половину денег. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал Shot.

По информации сотрудников, на покупку пакетов уходит минимум 600 рублей в день. Из них компания компенсирует от 30 до 130 рублей. При этом если пакеты в пункте закончились, то сотрудника ждет штраф.

Однако в Wildberries заверили, что компания «компенсирует стоимость пакетов сотрудникам выше их закупочной цены» и нововведение «не только не убыточно, но и, наоборот, является еще одним источником денежной мотивации», пишет «Лайф».

«Мы делимся большей частью выручки от пакетов с нашими сотрудниками. Цель компании — высокий уровень сервиса в пунктах выдачи, и удобные и надежные пакеты для покупок являются важной его составляющей», - пояснили в маркетплейсе.

В компании также назвали фейком и видео с мышами в заказе, который пришел на один из пунктов выдачи в Санк-Петербурге. Видеоподтверждение такого заказа опубликовал Telegram-канал Shot.

В пресс-службе компании заверили «Подъем», что мышей на складах нет и быть не может.

«Это очередной фейк из Telegram-каналов. На складах компании нет мышей и быть не может: товары проходят проверку как в самих логистических центрах, так и в пунктах выдачи», - пояснил представитель пресс-службы.

Скандал с оплатой возврата некачественных товаров

Также покупатели интернет-магазина Wildberries жаловались на то, что компания, якобы берет деньги за возврат некачественного товара и даже в тех случаях, когда пришел не тот товар или вовсе бракованная вещь, пишет «Комсомольская правда».

В итоге ситуацией заинтересовался Роспотребнадзор. В ведомстве напомнили, «в связи с возросшим числом комментариев в социальных сетях», что у потребителя есть право вернуть некачественный товар продавцу, в том числе через маркетплейс.