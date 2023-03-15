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24 минуты назад

Стало известно о пяти выведенных из-под иностранного контроля предприятиях России

Елена Прошина

Российские прокуроры в 2022 году вывели из-под иностранного контроля пять стратегических предприятий страны. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов, передает ТАСС.

Пять стратегических предприятий в России вывели из-под иностранного контроля
Фото: ТАССТАСС

Он не уточнил, о каких предприятиях идет речь, но соответствующее решение вынес суд. По словам Краснова, еще четыре дела все еще находятся на стадии рассмотрения. Также прокуроры добились признания ничтожными договоров с зарубежными структурами на добычу биоресурсов стоимостью более пяти миллиардов рублей и предотвратили отмывание незаконных доходов на сумму свыше 3,5 миллиардов рублей.

«А уже в этом году в казну обращено 12 млрд рублей, ставших предметом легализации», — добавил Краснов.

По его мнению, данное направление необходимо развивать и дальше, особенно в контексте пресечения практики преднамеренного и фиктивного банкротства, использования судебных процедур при выводе объектов из госсобственности и восстановления прав обманутых дольщиков.

Компании,Игорь Краснов,
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