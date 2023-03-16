Wildberries начал возвращать сотрудникам списанные деньги

Маркетплейс Wildberries начал возвращать сотрудникам списанные из-за штрафов деньги после совещания в Госдуме. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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О получении средств рассказали владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в нескольких городах. Они указали, что ретейлер возвращает списанные суммы в полном размере, однако сотрудники считают, что таким образом компания пытается «погасить» забастовку.

Так, по словам владельцев ПВЗ, Wildberries может применять подобную стратегию только в начале — для того, чтобы быстро успокоить бунтовщиков и вернуть их к работе.

Ранее в марте маркетплейс Wildberries закрыл несколько пунктов выдачи заказов (ПВЗ) на фоне забастовки. При этом сотрудник маркетплейса из Реутова рассказал о нападении начальницы в ответ на забастовку. По словам мужчины, он разместил на двери пункта выдачи информацию о том, что рабочие не будут выдавать товары клиентам до того момента, пока руководство компании не начнет соблюдать их права. В ответ вышестоящая по должности сотрудница вступила с ним в конфликт.

Также сообщалось, что руководство Wildberries принялось увольнять сотрудников, которые участвуют в забастовке, начавшейся из-за введения штрафов для пунктов выдачи заказов.

14 марта часть сотрудников ПВЗ Wildberries решила устроить забастовку. Причиной стала новая политика Wildberries: теперь, согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены. В Wildberries отрицали все обвинения и заявляли, что сообщения о бунте преувеличены.