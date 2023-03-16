Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
1 час назад

Минтруд разбирается в ситуации вокруг Wildberries

Москва24иещё 10

Минтруд разбирается в ситуации, возникшей вокруг компании Wildberries. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков.

Минтруд прокомментировал ситуацию вокруг Wildberries
Фото: Москва24Москва24

"Сейчас к Wildberries приковано много внимания со стороны Роструда, со стороны депутатского корпуса, Минпромторга, с ситуацией разбираемся. Мы сейчас пока работаем с документами, с заявлениями граждан", – сказал министр.

По его словам, маркетплейс должен выполнять традиционные нормы трудового законодательства России. Он также пообещал, что Минтруд совместно с Генпрокуратурой вынесут решение о возможных проверках Wildberries после изучения заявлений граждан.

Ранее сообщалось, что сотрудники ПВЗ Wildberries могут в качестве забастовки закрыть свои точки. Недовольство было вызвано новыми штрафами, которые ввел маркетплейс – из-за них издержки, вызванные возвратом, ложатся на самих сотрудников.

В компании опровергли информацию о закрытии пунктов выдачи и забастовках, уточнив, что поддерживают связь с партнерами платформы. При этом маркетплейс обещал приостановить сотрудничество с теми, кто пытается нарушить работу офисов.

В свою очередь, Генпрокуратура поручила прокуратуре Московской области проверить сообщения о нарушении прав работников маркетплейса Wildberries.

Компании,Антон Котяков,Минтруд России,Роструд,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий