Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
11 минут назад

Владелец бренда Zara заявил, что хотел бы вернуться в Россию при изменении ситуации

ТАСС

Испанская сеть магазинов одежды Inditex (владелец брендов Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) хотела бы вернуться в РФ, если ситуация изменится. Об этом рассказал в среду генеральный директор компании Оскар Гарсия в интервью газете Financial Times.

Владелец бренда Zara не исключил возвращения в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он пояснил, что условия соглашения по продаже бизнеса в России группе Daher предусматривают возможность возобновления работы на территории РФ в партнерстве с ее новым владельцем, зарегистрированным в ОАЭ.

"Если бы мы приняли решение возобновить нашу деятельность в России, потому что ситуация изменилась - и, конечно, я не думаю, что это произойдет в краткосрочной перспективе - мы могли бы возобновить нашу деятельность именно в тех магазинах, которые мы передаем группе Daher", - сообщил Гарсия.

Он пояснил, то в этом случае Inditex "действовал бы в собственных форматах, а Daher был бы в качестве франшизополучателя".

Россияне пожаловались на оскорбительное послание Asos

Как напоминает издание, Inditex принял решение продать свой бизнес в России после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. До этого российский рынок с 502 магазинами и 9 тыс. сотрудников был для компании вторым по величине после испанского. После этого вторым самым большим рынком для Inditex по уровню продаж стал рынок Соединенных Штатов. В нем насчитывается всего 100 магазинов по сравнению с 1,2 тыс. в Испании.

Компания Inditex была основана испанцем Амансио Ортегой. Сеть насчитывает более 7 тыс. магазинов примерно в 100 странах.

Компании,Оскар Гарсия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий