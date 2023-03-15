Владелец бренда Zara не исключил возвращения в Россию

Испанская сеть магазинов одежды Inditex (владелец брендов Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) хотела бы вернуться в РФ, если ситуация изменится. Об этом рассказал в среду генеральный директор компании Оскар Гарсия в интервью газете Financial Times.

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Он пояснил, что условия соглашения по продаже бизнеса в России группе Daher предусматривают возможность возобновления работы на территории РФ в партнерстве с ее новым владельцем, зарегистрированным в ОАЭ.

"Если бы мы приняли решение возобновить нашу деятельность в России, потому что ситуация изменилась - и, конечно, я не думаю, что это произойдет в краткосрочной перспективе - мы могли бы возобновить нашу деятельность именно в тех магазинах, которые мы передаем группе Daher", - сообщил Гарсия.

Он пояснил, то в этом случае Inditex "действовал бы в собственных форматах, а Daher был бы в качестве франшизополучателя".

Как напоминает издание, Inditex принял решение продать свой бизнес в России после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. До этого российский рынок с 502 магазинами и 9 тыс. сотрудников был для компании вторым по величине после испанского. После этого вторым самым большим рынком для Inditex по уровню продаж стал рынок Соединенных Штатов. В нем насчитывается всего 100 магазинов по сравнению с 1,2 тыс. в Испании.