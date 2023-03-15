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34 минуты назад

Акции банка Credit Suisse упали до рекордно низких значений

Елена Прошина

Акции второго по размеру в Швейцарии банка Credit Suisse рухнули почти на 30%. Об этом сообщает газета Le Temps

Акции банка Credit Suisse упали до рекордно низких значений
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что впервые за историю банка цена акции Credit Suisse стала ниже, чем два швейцарских франка. По информации на сайте кредитной организации, 15 марта стоимость акции падала до 1,55 франка (немногим больше 1,67 доллара), но позже немного выросла. По состоянию на 18:32 мск цена акции Credit Suisse составляла 1,85 франка (около 2 доллара).

Источник также обратил внимание на слова крупнейшего акционера банка – Saudi National Bank. Акционер, имеющий долю в 9,8%, заявил, что «абсолютно» не желает оказывать Credit Suisse дополнительную поддержку путём увеличения своего участия в капитале организации. Кроме того, падение акций связывают с докладом Credit Suisse, в котором говорится о «слабости» внутреннего контроля компании.

Также, согласно мнению некоторых экспертов, падение акций Credit Suisse может быть связано с недавним банкротством банка из США Silicon Valley Bank.

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