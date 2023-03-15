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28 минут назад

Владелец Zara озвучил условия возвращения ритейлера в Россию

Елена Прошина

Генеральный директор испанской группы компаний Inditex Оскар Гарсия Масейрас, которому принадлежат бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho заявил, что компания может вернуться в Россию, если изменится ситуация в стране. Об этом сообщает Financial Times.

Владелец Zara озвучил условия возвращения бренда в Россию
Фото: ТАССТАСС

По его словам, компания может вернуться в те же самые магазины на территории России, которые сейчас передаются Daher Group. При этом Масейрас отметил, что вряд ли такие изменения произойдут в краткосрочной перспективе. Кроме того, он также добавил, что случае возвращения в Россию Inditex будет работать с Daher в качестве франчайзи.

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Напомним, что Inditex владел 500 магазинами в России, в которых работало более девяти тысяч человек. В марте 2022 года компания объявила о приостановке деятельности в России, а в октябре Inditex начала продажу российского подразделения ливанскому франчайзи в Daher group.

Ранее в СМИ появилась информация, что ритейлеры одежды Вershka, Zara и Pull & Bear вернуться в Россию уже в апреле, но под новыми брендами.

Компании,Оскар Гарсия,
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