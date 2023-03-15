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1 час назад

Биржа NASDAQ уведомила HeadHunter и Qiwi о готовящемся делистинге их ценных бумаг

Газета.Ruиещё 10

Электронная биржа NASDAQ уведомила компании HeadHunter и Qiwi о готовящемся делистинге их ценных бумаг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу биржи.

Биржа NASDAQ уведомила HeadHunter и Qiwi о готовящемся делистинге их ценных бумаг
Фото: Richard B. Levine/imago-images.de/Global Look PressRichard B. Levine/imago-images.de/Global Look Press

Согласно опубликованным биржей заявлениям, делистинг ценных бумаг четырех российских компаний будет осуществлен 24 марта. Отмечается, что компании могут обжаловать решение в коллегии NASDAQ, рассматривающей вопросы соответствия ценных бумаг той или иной компании торговле на бирже.

Ранее стало известно, что компания "Яндекс" получила уведомление о том, что биржа NASDAQ намерена провести делистинг ценных бумаг ряда компаний, ведущих бизнес в России — в их числе оказались акции Яндекса класса А. До этого агентство Bloomberg сообщало, что крупнейшая криптобиржа Binance собирается рассмотреть возможность для прекращения отношений с партнерами из США, так как давление на биржу со стороны регуляторов усиливается.

Компании,Qiwi,Яндекс,
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