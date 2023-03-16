Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
50 минут назад

«Связной» сменил руководство

Sostav.ruиещё 1

В сети «Связной» сменилось руководство — на место президента Алексея Вуколова, проработавшего в этой должности меньше года, назначен бывший член совета директоров АО «Связной банк» Андрей Тарабурин, сообщает «Коммерсант».

«Связной» сменил руководство
Фото: «Связной»«Связной»

Среди приоритетных задач Андрея Тарабурина будет стабилизация бизнеса компании. На место исполнительного директора сети назначена Дагмара Иванова, которая ранее была управляющим директором «М.Видео-Эльдорадо». Новое руководство должно сменить стратегию ритейлера, столкнувшегося с финансовыми трудностями и переживающим, по словам Ивановой, «крайне сложный период в своей истории».

Напомним, ранее было подано заявление о банкротстве сети. В 2022 году ритейлер получил иски на 14 млрд рублей за неисполнение обязательств по контрактам. Среди кредиторов — «Совкомбанк», «Альфа-банк», Merlion, «РБ Факторинг», «Вымпелком».

Эксперты сомневаются, что смена руководства поможет компании выйти из кризиса: ей давно сложно конкурировать с другими сетями по ассортименту. К тому же, из-за текущих финансовых проблем вряд ли кто-то из производителей захочет заключать с сетью договоры на эксклюзивные продажи, добавляет гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Компании,Денис Кусков,"Связной",Коммерсант,Связной банк,Совкомбанк,Альфа-банк,Вымпелком,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий