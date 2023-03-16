«Связной» сменил руководство

В сети «Связной» сменилось руководство — на место президента Алексея Вуколова, проработавшего в этой должности меньше года, назначен бывший член совета директоров АО «Связной банк» Андрей Тарабурин, сообщает «Коммерсант».

Фото: «Связной» «Связной»

Среди приоритетных задач Андрея Тарабурина будет стабилизация бизнеса компании. На место исполнительного директора сети назначена Дагмара Иванова, которая ранее была управляющим директором «М.Видео-Эльдорадо». Новое руководство должно сменить стратегию ритейлера, столкнувшегося с финансовыми трудностями и переживающим, по словам Ивановой, «крайне сложный период в своей истории».

Напомним, ранее было подано заявление о банкротстве сети. В 2022 году ритейлер получил иски на 14 млрд рублей за неисполнение обязательств по контрактам. Среди кредиторов — «Совкомбанк», «Альфа-банк», Merlion, «РБ Факторинг», «Вымпелком».