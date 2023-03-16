«Связной» сменил руководство

В сети «Связной» сменилось руководство — на место президента Алексея Вуколова, проработавшего в этой должности меньше года, назначен бывший член совета директоров АО «Связной банк» Андрей Тарабурин, сообщает «Коммерсант».
Среди приоритетных задач Андрея Тарабурина будет стабилизация бизнеса компании. На место исполнительного директора сети назначена Дагмара Иванова, которая ранее была управляющим директором «М.Видео-Эльдорадо». Новое руководство должно сменить стратегию ритейлера, столкнувшегося с финансовыми трудностями и переживающим, по словам Ивановой, «крайне сложный период в своей истории».
Напомним, ранее было подано заявление о банкротстве сети. В 2022 году ритейлер получил иски на 14 млрд рублей за неисполнение обязательств по контрактам. Среди кредиторов — «Совкомбанк», «Альфа-банк», Merlion, «РБ Факторинг», «Вымпелком».
Эксперты сомневаются, что смена руководства поможет компании выйти из кризиса: ей давно сложно конкурировать с другими сетями по ассортименту. К тому же, из-за текущих финансовых проблем вряд ли кто-то из производителей захочет заключать с сетью договоры на эксклюзивные продажи, добавляет гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.