Credit Suisse займет у Национального банка Швейцарии до $53,7 млрд

Швейцарский банк Credit Suisse сообщил, что займет у Национального банка Швейцарии (НБШ, Центробанк страны) до 50 млрд швейцарских франков (примерно $53,7 млрд).

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Об этом сообщается на сайте банка. "Credit Suisse объявляет о своем намерении получить доступ к кредитному механизму НБШ с покрытием, а также к краткосрочному механизму поддержки ликвидности на общую сумму до 50 млрд швейцарских франков", — сказано в заявлении.

В нем отмечается, что "эта дополнительная ликвидность поддержит основную деятельность и клиентов" банка. 15 марта акции Credit Suisse рухнули на 24,2%, впервые опустившись ниже отметки в два швейцарских франка. После этого Национальный банк Швейцарии (НБШ, Центробанк страны) и швейцарский финансовый регулятор (FINMA) выразили готовность предоставить помощь Credit Suisse.