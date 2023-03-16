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36 минут назад

Рухнувший банк Credit Suisse сообщил, что займет у ЦБ Швейцарии до $53,7 млрд

Газета.Ruиещё 1

Швейцарский банк Credit Suisse сообщил, что займет у Национального банка Швейцарии (НБШ, Центробанк страны) до 50 млрд швейцарских франков (примерно $53,7 млрд).

Credit Suisse займет у Национального банка Швейцарии до $53,7 млрд
Фото: Arnd Wiegmann/ReutersArnd Wiegmann/Reuters

Об этом сообщается на сайте банка. "Credit Suisse объявляет о своем намерении получить доступ к кредитному механизму НБШ с покрытием, а также к краткосрочному механизму поддержки ликвидности на общую сумму до 50 млрд швейцарских франков", — сказано в заявлении.

В нем отмечается, что "эта дополнительная ликвидность поддержит основную деятельность и клиентов" банка. 15 марта акции Credit Suisse рухнули на 24,2%, впервые опустившись ниже отметки в два швейцарских франка. После этого Национальный банк Швейцарии (НБШ, Центробанк страны) и швейцарский финансовый регулятор (FINMA) выразили готовность предоставить помощь Credit Suisse.

Ранее американский инвестор, финансовый обозреватель и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки заявил, что Credit Suisse обанкротится следующим после краха американского Silicon Valley Bank (SVB). Credit Suisse является вторым по величине швейцарским банком, а также одним из старейших в Европе.

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