Coca-Cola осталась лидером по продажам газировок в России

Американский бренд газированных напитков Coca-Cola остался лидером по продажам на российском внутреннем рынке несмотря на приостановку производства в РФ в связи с международными санкциями. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

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«В январе и феврале 2023 года больше трети потребителей колы выбирали в магазинах напиток «Добрый Cola» (его производят российские заводы Multon Partners, которые принадлежали боттлеру оригинального напитка — компании Coca-Cola HBC Россия). На втором месте по популярности оказался бренд Coca-Cola ушедшей из России The Coca-Cola Company импортного производства (14,1%)», — говорится в материале.

При этом доля Coca-Cola импортного производства в продажах газированных напитков на российском рынке за год упала более чем в три раза. Замкнули тройку лидеров напитки под брендом «Черноголовка». Кола от американской компании PepsiCo оказалась на шестом месте с долей 3,7%, заключается в статье.