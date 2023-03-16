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1 час назад

"Ъ": российские IT-компании наблюдают дефицит младших разработчиков

Газета.Ru

Российские компании сообщают о нехватке IT-специалистов уровня junior, то есть начальной подготовки. Об этом пишет газета «Коммерсант».

Российские IT-компании заявили о дефиците «джунов»
Фото: Газета.ruГазета.ru

Как подсчитали в Skillbox и HeadHunter, количество открытых вакансий для «джунов» вдвое выше, чем количество зарегистрированных резюме. При этом дефицит вынудил компании активнее нанимать на работу студентов, а также временных сотрудников. В целом 72% работодателей начали больше уделять внимания кандидатам, которые прошли курсы переквалификации. Треть компаний на фоне нехватки специалистов стали лояльнее относиться к удаленному режиму работы.

Между тем некоторые опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что спрос на junior-разработчиков остался равномерным, а в приоритете бизнеса все еще остаются сотрудники более высокого уровня — middle и senior. Однако компании часто нанимают «джунов» для реализации конкретных проектов, чтобы успеть выполнить требования заказчика в срок.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что американская компания Apple отложила выплату бонусов и премий сотрудникам некоторых подразделений в целях сокращения расходов.

Компании,Apple,
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