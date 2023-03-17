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47 минут назад

У МТС-банка возникли проблемы с конвертацией долларов в рубли для юрлиц

runews24.ruиещё 1

Санкции, которые ввели США, привели к сложностям с конвертацией долларов в МТС-банке. Как сообщили в кредитной организации, проблемы возникли с операциями компаний и индивидуальных предпринимателей.

МТС-банк остановил операции по конвертации долларов для юрлиц
Фото: ТАССТАСС

О непростой ситуации, которая возникла у МТС-банка, пишет РБК со ссылкой на источник в кредитной организации, который рассказал о происходящем в ответ на просьбу прокомментировать претензии клиентов.

Как уточняется, речь идет о сложностях с проведением конверсионных операций в американской валюте, которые возникли после того, как компания попала под блокирующие санкции США. С проблемами, которые появились в процессе конвертации валют, столкнулись клиенты-юрлица МТС-банка, о чем, в частности, свидетельствуют жалобы, опубликованные на сайте «Банки.ру».

Об аналогичных проблемах изданию рассказал еще один клиент — индивидуальный предприниматель. По его словам, начиная с 28 февраля этого года он ежедневно пытается, но не может произвести конвертацию долларов в рубли. Представители техподдержки пояснили, что МТС-банк утратил возможность мгновенной конвертации долларов в рубли, поскольку зарубежные банки — корреспондентами МТС-банка были приостановлены онлайн-взаимоотношения по долларовым счетам после того, как санкции вступили в силу.

При этом, как уточнили в банке, у физлиц таких проблем не возникает. Конвертация долларов США и евро для них проводится, также как и конвертация евро для юрлиц.

Компании,МТС-Банк,
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