Компания Wildberries должна соблюдать нормы трудового законодательства. Об этом заявил сегодня министр труда России Антон Котяков, пишет РИА Новости.
По словам министра, Минтруд разбирается в ситуации вокруг маркетплейса Wildberries, к которому приковано повышенное внимание из-за ситуации с забастовкой владельцев пунктов самовывоза компании.
«Сейчас к Wildberries приковано много внимания, и со стороны Роструда, и со стороны депутатского корпуса, и Минпромторга», - подчеркнул Котяков.
Он напомнил, что в Wildberries «традиционные трудовые отношения», а не платфрменная занятость, и компании необходимо соблюдать законодательство.
«Они должны соответствовать традиционным нормам трудового законодательства», - констатировал Котяков.
Ранее Wildberries потребовал от владельцев ПВЗ компенсировать стоимость посылок, если покупатель вернул их из-за брака или несоответствия заказанному. Недовольные нововведением сотрудники пунктов выдачи объявили забастовку. При этом в компании заявили, что разрывают сотрудничество с партнерами, «которые выбирают нецивилизованные формы диалога». Несколько ПВЗ были закрыты, из них вывозят товары.
15 марта глава думского комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг сообщил о том, что представители Wildberries и сотрудники пунктов самовывоза провели встречу в нижней палате парламента. По его словам, компания Wildberries заявила о готовности разъяснить свою позицию и, может быть, «отменить какие-то автоматизированные решения и перевести их обратно в ручной режим».