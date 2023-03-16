Компания Wildberries должна соблюдать нормы трудового законодательства. Об этом заявил сегодня министр труда России Антон Котяков, пишет РИА Новости.

По словам министра, Минтруд разбирается в ситуации вокруг маркетплейса Wildberries, к которому приковано повышенное внимание из-за ситуации с забастовкой владельцев пунктов самовывоза компании.

«Сейчас к Wildberries приковано много внимания, и со стороны Роструда, и со стороны депутатского корпуса, и Минпромторга», - подчеркнул Котяков.

Он напомнил, что в Wildberries «традиционные трудовые отношения», а не платфрменная занятость, и компании необходимо соблюдать законодательство.

«Они должны соответствовать традиционным нормам трудового законодательства», - констатировал Котяков.

Ранее Wildberries потребовал от владельцев ПВЗ компенсировать стоимость посылок, если покупатель вернул их из-за брака или несоответствия заказанному. Недовольные нововведением сотрудники пунктов выдачи объявили забастовку. При этом в компании заявили, что разрывают сотрудничество с партнерами, «которые выбирают нецивилизованные формы диалога». Несколько ПВЗ были закрыты, из них вывозят товары.