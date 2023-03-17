«Норникель» наградит сотрудников цифровыми финансовыми активами

В рамках программы каждый сотрудник компании «Цифровые активы», стаж которого в компании был не меньше 1 года на 1 января, получит ЦФА. Компания сама предоставит сотрудникам токены, выкупив пакет акций «Норникеля». Чем дольше сотрудник работал в компании, тем больше ЦФА он получит. Должность при этом не играет роли. Однако продать их можно будет не раньше, чем через год после получения. Механизм выдачи и продажи токенов будет реализовываться через платформу «Атомайз.