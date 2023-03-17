«Норникель» наградит сотрудников цифровыми финансовыми активами

Компания «Норильский никель» запускает программу вознаграждения для сотрудников «Цифрового инвестора», сообщает «Интерфакс». Участники программы будут получать цифровые финансовые активы, привязанные по стоимости к акциям «Норникеля».
В рамках программы каждый сотрудник компании «Цифровые активы», стаж которого в компании был не меньше 1 года на 1 января, получит ЦФА. Компания сама предоставит сотрудникам токены, выкупив пакет акций «Норникеля». Чем дольше сотрудник работал в компании, тем больше ЦФА он получит. Должность при этом не играет роли. Однако продать их можно будет не раньше, чем через год после получения. Механизм выдачи и продажи токенов будет реализовываться через платформу «Атомайз.
Заказчиком программы выступает сам «Норникель», он также будет следить за ее реализацией. Также представители компании отметили, что дополнительной эмиссии акций или обратный выкуп не предполагаются. Так как программа пилотная, то и объем будет небольшим. Следовательно, она не окажет влияния на рынок акций.
«Норникель» планирует, что пилотная программа продлится год. В зависимости от ее результатов и отзывов сотрудников компания рассмотрит дальнейшее развитие проекта.