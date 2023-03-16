Сеть Metro изменила правила посещения своих магазинов

Сеть Metro Cash & Carry с 16 марта отменила вход по картам в торговые центры в России, оставив прежнюю систему лояльности. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале российского представительства компании.

В компании подчеркнули, что стремятся «разрушить стереотип о недоступности торговых центров Metro».

При этом для того, чтобы копить баллы и получать кешбэк новые клиенты должны оформить специальную карту на кассе, а все оформленные ранее продолжат свое действие, пишет Telegram-канал «METRO RUSSIA NEWS».

«В этом году Metro уже запустила доставку в Москве за полчаса, теперь мы делаем наши торговые центры более доступными для клиентов», - заявил генеральный директор Metro Россия Йоханнес Толай.

Компания Metro была основана в 1964 году в ФРГ. Позднее было подписано соглашение с голландской сетью Dutch Steenkolen Hendelsvereniging N.V. (SHV) о создании совместной компании Makro Zelfbedienigsgroothandel C.V. В ней партнеры-основатели являлись владельцами 40% акций.