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36 минут назад

Сеть Metro отменила вход в свои магазины по картам

Алиса Селезнёва

Сеть Metro Cash & Carry с 16 марта отменила вход по картам в торговые центры в России, оставив прежнюю систему лояльности. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале российского представительства компании.

Сеть Metro изменила правила посещения своих магазинов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В компании подчеркнули, что стремятся «разрушить стереотип о недоступности торговых центров Metro».

При этом для того, чтобы копить баллы и получать кешбэк новые клиенты должны оформить специальную карту на кассе, а все оформленные ранее продолжат свое действие, пишет Telegram-канал «METRO RUSSIA NEWS».

«В этом году Metro уже запустила доставку в Москве за полчаса, теперь мы делаем наши торговые центры более доступными для клиентов», - заявил генеральный директор Metro Россия Йоханнес Толай.

Компания Metro была основана в 1964 году в ФРГ. Позднее было подписано соглашение с голландской сетью Dutch Steenkolen Hendelsvereniging N.V. (SHV) о создании совместной компании Makro Zelfbedienigsgroothandel C.V. В ней партнеры-основатели являлись владельцами 40% акций.

На российский рынок Metro вышла в 2000 году. При этом после начала российской спецоперации на Украине и ухода ряда иностранных компаний из России в Metro заявили, что не собираются приостанавливать работу в стране.

Компании,Йоханнес Толай,
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