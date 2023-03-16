«Нельзя упустить»: Путин сообщил о больших возможностях для бизнеса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в сложившихся условиях для бизнеса открываются большие возможности. Соответствующую речь он произнес на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передает РИА Новости.

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«Нельзя это упустить, а то не ровен час и ушедшие компании захотят вернуться», - подчеркнул Путин.

Также президент отметил, что компании, оставшиеся в России в период санкционной кампании Запада, «оказались умнее и энергичнее тех, кто дает советы нашим недоброжелателям».

Глава государства указал на то, что ситуацию можно без преувеличения назвать уникальной для многих российских фирм. Путин подчеркнул, что «своевременные инвестиционные решения окупятся завтра».

«Это верно, как для обрабатывающей промышленности, так и для внутреннего туризма, для российских брендов на рынке потребительских товаров», - добавил Путин.