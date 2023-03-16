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38 минут назад

Сбер увеличил число офисов, в которых можно покупать и продавать дирхамы

ТАСС

Сбер увеличил количество офисов, в которых можно покупать и продавать валюту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Теперь купить дирхамы можно в офисах банка в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске, говорится в сообщении банка.

Сбер увеличил число офисов, в которых можно покупать и продавать дирхамы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С февраля 2023 года любой желающий может купить наличные дирхамы в пяти московских офисах. Теперь такая опция доступна и жителям Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Новосибирска", - отмечается в сообщении.

В феврале 2023 года Сбербанк начал продавать наличные дирхамы ОАЭ в пяти московских отделениях.

Компании,Сбербанк России,
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