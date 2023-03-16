Сбер увеличил число офисов, в которых можно покупать и продавать дирхамы

Сбер увеличил количество офисов, в которых можно покупать и продавать валюту Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Теперь купить дирхамы можно в офисах банка в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске, говорится в сообщении банка.