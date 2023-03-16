Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
19 минут назад

Wildberries временно перестанет выписывать штрафы за подмену товара

Елена Прошина

Пока система контроля Wildberries не станет прозрачной для партнеров, маркетплейс не будет выписывать новые штрафы за подмену дорогостоящих товаров. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ.

Wildberries временно перестанет выписывать штрафы за подмену товара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве отметили, что поддерживают предложение Wildberries по улучшению сервисов арбитража и обратной связи с партнерами площадки.

«Маркетплейс борется с подменами дорогостоящих товаров, которые совершаются злоумышленниками на пунктах выдачи заказов. Но мы убеждены, что такая система контроля должна быть прозрачной для партнеров Wildberries и с возможностью оспаривания. Пока система дорабатывается, компания не будет выписывать новые штрафы», — говорится в сообщении.

Также указываются, что Минцифры вместе с маркетплейсом продолжат «отслеживать ситуацию в отрасли с целью соблюдения интересов всех участников электронной торговли».

Минтруд пообещал разобраться в ситуации с Wildberries

Напомним, что 15 марта в десятках пунктах выдачи Wildberries прошли забастовки против новой системы штрафов за возврат товара из-за ошибки системы или брака. Новые правила предполагали удержание с сотрудников полной стоимости вещи, если покупатель вернет ее из-за брака или если в посылке окажется не тот товар.

Компании,Минтруд России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий