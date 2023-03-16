Wildberries временно перестанет выписывать штрафы за подмену товара

Пока система контроля Wildberries не станет прозрачной для партнеров, маркетплейс не будет выписывать новые штрафы за подмену дорогостоящих товаров. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ.

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В ведомстве отметили, что поддерживают предложение Wildberries по улучшению сервисов арбитража и обратной связи с партнерами площадки.

«Маркетплейс борется с подменами дорогостоящих товаров, которые совершаются злоумышленниками на пунктах выдачи заказов. Но мы убеждены, что такая система контроля должна быть прозрачной для партнеров Wildberries и с возможностью оспаривания. Пока система дорабатывается, компания не будет выписывать новые штрафы», — говорится в сообщении.

Также указываются, что Минцифры вместе с маркетплейсом продолжат «отслеживать ситуацию в отрасли с целью соблюдения интересов всех участников электронной торговли».