Посол США в Берне: Швейцария могла бы заблокировать еще $50-100 млрд активов РФ

Американский посол в Берне Скотт Миллер в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung заявил, что Швейцария могла бы заблокировать еще от $50 до $100 млрд активов РФ.

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«Власти уже заморозили российские активы в швейцарских банках на сумму 7,5 млрд швейцарских франков», — напомнил дипломат.

По мнению Миллера, нужно отыскать как можно больше российских активов в целях их последующей заморозки и конфискации, чтобы впоследствии предоставить их на восстановление Украины.

«Для этого необходимы международные координационные соглашения», — заявил он, выразив надежду на их получение.