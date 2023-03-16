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1 час назад

Посол США в Берне: Швейцария могла бы заблокировать еще $50-100 млрд активов РФ

Газета.Ru

Американский посол в Берне Скотт Миллер в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung заявил, что Швейцария могла бы заблокировать еще от $50 до $100 млрд активов РФ.

Посол США в Берне: Швейцария могла бы заблокировать еще $50-100 млрд активов РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Власти уже заморозили российские активы в швейцарских банках на сумму 7,5 млрд швейцарских франков», — напомнил дипломат.

По мнению Миллера, нужно отыскать как можно больше российских активов в целях их последующей заморозки и конфискации, чтобы впоследствии предоставить их на восстановление Украины.

«Для этого необходимы международные координационные соглашения», — заявил он, выразив надежду на их получение.

Ранее газета Le Temps писала, что крупнейший конгломерат Credit Suisse заморозил российские активы на 17,6 млрд швейцарских франков (более $19 млрд). Как отмечает издание, при этом официально власти Швейцарии в качестве санкций против Москвы заморозили 7,5 млрд франков.

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