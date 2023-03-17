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1 час назад

Летающие на Superjet авиакомпании столкнулись с дефицитом свечей зажигания

Lenta.ruиещё 4

Операторы самолетов Superjet100 (SSJ100) столкнулись с дефицитом свечей зажигания для российско-французских моторов SaM146 из США, которые теперь не поставляются из-за санкций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в шести авиакомпаниях, летающих на этих воздушных судах.

Операторы Superjet100 столкнулись с дефицитом свечей зажигания
Фото: ТАССТАСС

В письме первого заместителя генерального директора «ИрАэро» Владимира Панфилова в Минпромторг говорится, что отсутствие этих деталей угрожает выполнению программ полетов.

Информацию подтвердил гендиректор авиакомпании Юрий Лапин.

«Но прямо сейчас все в порядке — несколько запасных свечей у нас есть, поэтому интенсивность полетов не снижаем», — подчеркнул он.

Ряд других операторов Superjet также сообщили о дефиците новых свечей зажигания. Ожидается, что российская промышленность в скором времени решит вопрос с импортозамещением. В настоящее время стоит вопрос сертификации этих запчастей.

Панфилов попросил Минпромторг ускорить процесс разработки и выпуска свечей на научно-производственном предприятии «Молния» в Уфе (входит в «Ростех»). Представители госкорпорации утверждают, что создание аналогов идет полным ходом, результат ожидается в течение 2023 года.

В декабре вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что разрабатываемый российский авиационный двигатель ПД-8 не планируется ставить на уже выпущенные лайнеры Sukhoi Superjet 100, поскольку процесс замены слишком сложен и требует значительных финансовых затрат.

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