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37 минут назад

В 2023 году российские онлайн-кинотеатры ожидают прирост выручки и аудитории

Чемпионат.comиещё 1

По данным газеты «Коммерсантъ», в 2023 году российский рынок онлайн-кинотеатров может увеличиться по объему выручки на 18–20%, до 80 млрд рублей. Также есть мнение о росте в 10–12%, до 70 млрд рублей. В любом случае прогнозы оптимистичные.

В 2023 году российские онлайн-кинотеатры ожидают прирост выручки и аудитории
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Отмечается, что такие прогнозы строят на хороших итогах 2022 года. Представители онлайн-кинотеатров рассчитывают сохранять динамику благодаря правильной маркетинговой политики и интересным проектам. Ещё улучшение динамики аналитики связывают с развитием цифровых экосистем, а также приходом новых зарубежных поставщиков контента.

Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин считает, что ключевым негативным фактором для рынка остаётся пиратство. По его мнению, если получится перетянуть часть зрителей в легальный сегмент, то рост выручки онлайн-кинотеатров увеличится на 10–20%.

Компании,Алексей Бырдин,
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