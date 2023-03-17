В 2023 году российские онлайн-кинотеатры ожидают прирост выручки и аудитории

По данным газеты «Коммерсантъ», в 2023 году российский рынок онлайн-кинотеатров может увеличиться по объему выручки на 18–20%, до 80 млрд рублей. Также есть мнение о росте в 10–12%, до 70 млрд рублей. В любом случае прогнозы оптимистичные.
Отмечается, что такие прогнозы строят на хороших итогах 2022 года. Представители онлайн-кинотеатров рассчитывают сохранять динамику благодаря правильной маркетинговой политики и интересным проектам. Ещё улучшение динамики аналитики связывают с развитием цифровых экосистем, а также приходом новых зарубежных поставщиков контента.
Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин считает, что ключевым негативным фактором для рынка остаётся пиратство. По его мнению, если получится перетянуть часть зрителей в легальный сегмент, то рост выручки онлайн-кинотеатров увеличится на 10–20%.