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44 минуты назад

Маркетплейсы начнут отправлять в чёрный список продавцов нелегальной продукции

Sostav.ru

Маркетплейсы станут добавлять в чёрный список продавцов нелегальных товаров. Механизм блокировки торговцев контрафактом, который подразумевает ведение реестра недобросовестных поставщиков, планируется запустить во втором квартале 2023 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки).

Маркетплейсы начнут блокировать продавцов контрафакта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации организации, площадки получат доступ к реестру и возможность самостоятельно блокировать нарушителей. Данный вопрос уже обсуждают с платформами, а также тестируют с «Яндекс Маркетом».

На первом этапе маркетплейсы будут фильтровать продавцов с помощью данных системы маркировки. В число товаров, которые попадают под обязательную идентификацию кодами, входят обувь, товары лёгкой промышленности, парфюмерия, шубы, шины и фотоаппараты.

Как отмечают в ЦРПТ, если продавец нарушит правила маркировки — например, не пройдёт регистрацию в системе или не разместит идентификационный код на товаре, то система автоматически оповестит об этом маркетплейс, а предпринимателя внесут в чёрный список. Доступ к перечню будет у всех крупных площадок, поэтому нарушитель уже не сможет продавать продукцию через другие маркетплейсы.

В ЦРПТ подчеркнули, что при реализации такого подхода цены на товары не увеличатся, а доля рынка легальных торговцев вырастет. О намерении присоединиться к инициативе уже заявили несколько крупных игроков рынка. Окончательное решение примут на уровне Ассоциации компаний интернет-торговли, рассказал «Известиям» источник в отрасли. В ассоциации также сообщили, что обсуждают с ЦРПТ взаимодействие в части обмена данными о товарах с нарушениями маркировки, а также о продавцах, пренебрегающих обязанностью передавать сведения в систему.

В декабре 2022 года президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков заявил о росте количества контрафактных бумажных книг в России. Он отмечал, что чаще всего их продают на маркетплейсах. Издательство обнаружило на онлайн-площадках более 200 карточек контрафактных книг.

Компании,Олег Новиков,
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