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1 час назад

«Тинькофф» в пять раз нарастил чистую позицию в юанях

Лера Букина

По итогам прошлого года чистая валютная позиция Тинькофф Банка в юанях составила 10,9 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные отчетности его головной структуры TCS Group по МСФО.

«Тинькофф» в пять раз нарастил чистую позицию в юанях
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Чистая валютная позиция является разницей между активами и пассивами в той или иной валюте. Сообщается о пятикратном ее росте за 12 месяцев. По словам управляющего директора отдела валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова, сумма открытой валютной позиции непосредственно демонстрирует подверженность риску.

Активы «Тинькофф» в юанях опережали пассивы в вопросе скорости роста. С 368 млн до 31,6 млрд рублей возросли активы, не относящиеся к производным финансовым инструментам. Они выросли в 85,9 раза.

Кроме того, зафиксировано увеличение обязательств банка в юанях — в 56,4 раза, до 20,7 млрд руб.

Банк «Тинькофф» внесли в 10-й пакет санкций Евросоюза, принятый в конце февраля. Кроме него, под новые санкции ЕС попали Альфа-банк и Росбанк, ОНФ и ФНБ, РНПК, МИА «Россия сегодня» и медиагруппа «Патриот». Предполагается заморозка активов на территории стран Евросоюза, а также запрет на сделки с этими кредитными организациями. С 27 февраля «Тинькофф инвестиции» приостановили торги евро, торговля иностранными ценными бумагами также временно приостановили.

«Тинькофф» объявил о приостановке валютных переводов в Грузию. Позднее он прекратил проведение переводов в евро и долларах в Турцию.

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