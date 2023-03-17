Стали известны планы Швейцарии по спасению Credit Suisse

Для спасения убыточного Credit Suisse власти Швейцарии рассматривают вариант принудительного слияния банка с его конкурентом — UBS. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В условиях резко обострившегося кризиса, с которым столкнулся Credit Suisse, его поглощение станет крайней мерой, поскольку есть ряд сложностей для реализации такой сделки. При этом сами банки выступают против объединения. Источники агентства рассказали, что UBS объясняет это нежеланием брать на себя риски, связанные с Credit Suisse, и хотел бы сосредоточиться на собственной стратегии. Также против меры могут выступить крупные клиенты организаций.

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Помимо слияния двух банков, правительство страны обсуждает возможность дробления Credit Suisse с целью дальнейшей распродажи по частям разным инвесторам. Однако наиболее вероятным вариантом является то, что проблемы банка приведут к его поглощению, считают аналитики JPMorgan Chase. Эксперты Keefe, Bruyette & Woods отмечают, что новые меры спасения Credit Suisse помогут ему выиграть время, но, скорее всего, швейцарский банк ждет масштабная реорганизация.

Ранее Национальный банк Швейцарии направил на спасение Credit Suisse около 50 миллиардов швейцарских франков (53,7 миллиарда долларов). Банк получит не только кредит на указанную сумму, но и доступ к «краткосрочному механизму поддержки ликвидности» Центробанка. Эти меры организация назвала «решительными действиями для упреждающего укрепления своей ликвидности».

О проблемах Credit Suisse заговорили в сентябре 2022 года, а в начале октября было опубликовано письмо, которое отправил сотрудникам глава швейцарского банка Ульрих Кернер. В нем говорилось о «критическом моменте», который наступает для банка на фоне подготовки к масштабной перестройке разных направлений бизнеса. В феврале банк отчитался о рекордных убытках.