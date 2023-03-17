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1 час назад

Минтранс сообщил о консультациях с Турцией по заправке российских самолетов

Никита Бородкин

Россия и Турция проводят консультации по вопросам заправки российских самолетов в аэропортах республики. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в Минтрансе РФ.

Минтранс сообщил о консультациях с Турцией по заправке российских самолетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве подчеркнули, что рейсы российских авиакомпаний в Турцию выполняются в штатном режиме, а проблем с наземным обслуживанием в аэропортах страны нет.

Напомним, что в четверг турецкий портал AirportHaber заявил, что Министерство торговли Турции якобы запретило обслуживание нескольких самолетов российский авиакомпаний из-за санкций США. По данным портала, запрет коснулся наземного обслуживания и заправки лайнеров.

Как отмечали профильные СМИ, без дозаправки в Турции российские самолеты могут приземляться в Сочи на обратном пути для восполнения запасов топлива. Вместе с тем «Аэрофлот» и S7 заявили, что выполняют рейсы в республику в штатном режиме.

Компании,АК S7,Минтранс РФ,Аэрофлот,
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