Минтранс сообщил о консультациях с Турцией по заправке российских самолетов

Россия и Турция проводят консультации по вопросам заправки российских самолетов в аэропортах республики. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в Минтрансе РФ.

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В ведомстве подчеркнули, что рейсы российских авиакомпаний в Турцию выполняются в штатном режиме, а проблем с наземным обслуживанием в аэропортах страны нет.

Напомним, что в четверг турецкий портал AirportHaber заявил, что Министерство торговли Турции якобы запретило обслуживание нескольких самолетов российский авиакомпаний из-за санкций США. По данным портала, запрет коснулся наземного обслуживания и заправки лайнеров.