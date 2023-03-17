Президент России Владимир Путин поздравил «Аэрофлот» с юбилеем компании, подчеркнув её вклад в развитие государства.

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«Поздравляю вас со знаменательным событием — 100-летием компании... Многие поколения «аэрофлотовцев» внесли поистине уникальный вклад в развитие страны», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин напомнил, что компания открывала перспективные воздушные маршруты, участвовала в освоении Арктики и других территорий, а также ставила «на крыло» новую технику.

Глава государства назвал «Аэрофлот» крупнейшим авиахолдингом России и отметил высокую квалификацию его специалистов.

«Мы всегда будем помнить о мужестве пилотов, других работников гражданской авиации, проявленном ими в годы Великой Отечественной войны», — добавил он.