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58 минут назад

Сбер получил премию Банки.ру в четырех номинациях

Газета.Ruиещё 5

По итогам 2022 года Сбер стал лауреатом премии Банки.ру сразу в четырех номинациях, сообщила пресс-служба Сбера. Ипотечная программа банка «Вторичное жилье» победила в номинации «Ипотечный кредит года», кредитная СберКарта названа «Кредитной картой года», СберСтрахование стала «Страховой компанией года», а предновогодний обзор кредитных продуктов и сервисов от Сбербанка признан «Спецпроектом года».

Сбер получил премию Банки.ру в четырех номинациях
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Экспертный совет премии отметил, что победитель в номинации «Ипотечный кредит года», несмотря на сложности, с которыми столкнулся ипотечный рынок в прошлом году, смог удержать на протяжении большей части 2022 года для своих клиентов привлекательные ценовые параметры продукта и сохранял его доступным для всех категорий заемщиков.

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Сбер непрерывно повышает качество и удобство процесса оформления ипотеки, подчеркнули в Банки.ру. В 2022 году ипотека на вторичное жилье составила 70% всех ипотечных выдач Сбербанка, а размер первоначального взноса на вторичное жилье был снижен с 15% до 10%. Удобным эксперты посчитали и то, что ипотеку сегодня можно оформлять на маркетплейсе жилой недвижимости Домклик.

Кредитная СберКарта, как отметили в компании Банки.ру, сочетает в себе честный и длительный льготный период, а также высокий кредитный лимит. Плата за выпуск и обслуживание карты не взимается, за повседневные покупки начисляются бонусы, которые обмениваются на рубли или на скидку до 99% у партнеров программы банка.

Эксперты отметили также надежность СберСтрахования, количество и качество цифровых продуктов, функциональность мобильного приложения и другие аспекты ее работы в 2022 году.

По итогам 2022 года клиенты оформили в СберСтраховании на 41% больше полисов, чем в 2021-м — 12,5 млн штук. Наибольшей популярностью пользовались страхование денежных средств на банковских картах и счетах, ипотечное и добровольное страхование жилья.

За прошлый год СберСтрахование урегулировала более 100 тыс. событий.

Предновогодний обзор кредитных продуктов и сервисов от Сбербанка, взявший приз в номинации «Спецпроект года», выделен экспертным советом премии за широкий охват целевой аудитории проекта и актуальность темы.

Премия Банки.ру проводится уже 15 лет. В этом году награда вручалась в 7 категориях и 28 номинациях.

Компании,Сбербанк России,
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