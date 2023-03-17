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СМИ сообщили о планах Zara окончательно закрыть сотни магазинов в России

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Владелец брендов Zara и Bershka – испанский ретейлер магазинов одежды Inditex – намерен закрыть сотни своих магазинов на территории РФ. Об этом сообщает El País.

Владелец Zara окончательно закроет почти 270 магазинов в России
© ТАСС/EPA

Речь идет о 269 торговых точках из 514. По данным газеты, группа хочет дождаться завершения сделки по уходу с рынка РФ. О своем намерении это сделать компания объявила осенью. Издание обращает внимание на то, что фирма подтверждает закрытие оставшихся магазинов.

Inditex готовится к передаче активов и прав, связанных с 245 магазинами в России, группе Daher.

Компания объявила о приостановке работы всех магазинов и онлайн-платформ в России весной 2022 года из-за геополитической ситуации. Доля российского рынка оценивалась примерно в 8,5 процента от мировой прибыли Inditex.

Ранее руководитель и генеральный директор компании Оскар Гарсия Масейрас заявил, что деятельность компании могла бы быть возобновлена в качестве франчайзи Daher Group. По его словам, фирма может вернуться в Россию, если изменится ситуация в стране.

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