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1 час назад

«Магнит» начнет торговать текилой под собственным брендом

Елена Прошина

Сеть магазинов «Магнит» договорилась с «Татспиртпромом» о распространении эксклюзивной для них марки текилы Sombrero. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

«Магнит» начнет продажу текилы под собственным брендом
Фото: ТАССТАСС

В настоящий момент Sombrero представлена только в магазинах сети. Однако теперь «Магнит» хочет наладить дистрибуцию в несетевой рознице и HoReCa, что должно повысить узнаваемость марки и удвоить продажи. Сам же «Магнит» импортирует ее из Мексики.

В настоящее время Sombrero занимает 5,5% категории текилы в России. В дальнейшем сеть магазинов планирует запустить дистрибуцию и для других своих брендов алкоголя. По словам замгендиректора «Татспиртпрома» Юрия Карякина, сейчас из-за санкций предложение текилы в стране ограничено, а Sombrero поставляется стабильно.

Напомним, в 2022 году импорт текилы в Россию снизился на 34%, до 2,34 млн л. В то же время импорт виски упал на 52%, до 18,17 млн л, джина — на 36%, до 1,73 млн л, а рома — на 14%, до 6,19 млн л.

Компании,Юрий Карякин,"Магнит",
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