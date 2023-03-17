«Магнит» начнет продажу текилы под собственным брендом

Сеть магазинов «Магнит» договорилась с «Татспиртпромом» о распространении эксклюзивной для них марки текилы Sombrero. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

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В настоящий момент Sombrero представлена только в магазинах сети. Однако теперь «Магнит» хочет наладить дистрибуцию в несетевой рознице и HoReCa, что должно повысить узнаваемость марки и удвоить продажи. Сам же «Магнит» импортирует ее из Мексики.

В настоящее время Sombrero занимает 5,5% категории текилы в России. В дальнейшем сеть магазинов планирует запустить дистрибуцию и для других своих брендов алкоголя. По словам замгендиректора «Татспиртпрома» Юрия Карякина, сейчас из-за санкций предложение текилы в стране ограничено, а Sombrero поставляется стабильно.