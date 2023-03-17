«Магнит» начнет продажу текилы под собственным брендом

Сеть магазинов «Магнит» договорилась с «Татспиртпромом» о распространении эксклюзивной для них марки текилы Sombrero. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
В настоящий момент Sombrero представлена только в магазинах сети. Однако теперь «Магнит» хочет наладить дистрибуцию в несетевой рознице и HoReCa, что должно повысить узнаваемость марки и удвоить продажи. Сам же «Магнит» импортирует ее из Мексики.
В настоящее время Sombrero занимает 5,5% категории текилы в России. В дальнейшем сеть магазинов планирует запустить дистрибуцию и для других своих брендов алкоголя. По словам замгендиректора «Татспиртпрома» Юрия Карякина, сейчас из-за санкций предложение текилы в стране ограничено, а Sombrero поставляется стабильно.
Напомним, в 2022 году импорт текилы в Россию снизился на 34%, до 2,34 млн л. В то же время импорт виски упал на 52%, до 18,17 млн л, джина — на 36%, до 1,73 млн л, а рома — на 14%, до 6,19 млн л.