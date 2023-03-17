Сбер выплатит рекордные дивиденды за 2022

Сбер собирается направить на дивиденды за 2022 год 565 миллиардов рублей. Об этом заявил глава банка Герман Греф. Как уточняется, это рекордная сумма.

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«Наблюдательный совет банка рекомендовал акционерам на годовом собрании решение о выплате рекордных в истории Сбера дивидендов в размере 565 миллиардов рублей», — подчеркнул глава кредитной организации.

Это решение стало «беспрецедентным», заявил Греф. Он отметил, что это 25 рублей на одну акцию и доходность около 15% годовых, исходя из стоимости акций банка в последние дни. Греф также указал на повышение стоимости акций Сбера за последние пять месяцев. Они поднялись в цене на 70%, заявил он.

«Те инвесторы, которые поверили в нас в самый сложный период, с весны до осени 2022 года, получат максимально высокую доходность на свои вложения», — подчеркнул Греф.

Он также отметил, что дивиденды для обыкновенной и привилегированной акции равны, а дата закрытия реестра определена на 11 мая.