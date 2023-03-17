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1 час назад

Сбер выплатит рекордные дивиденды за 2022

Лера Букина

Сбер собирается направить на дивиденды за 2022 год 565 миллиардов рублей. Об этом заявил глава банка Герман Греф. Как уточняется, это рекордная сумма.

Сбер выплатит рекордные дивиденды за 2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наблюдательный совет банка рекомендовал акционерам на годовом собрании решение о выплате рекордных в истории Сбера дивидендов в размере 565 миллиардов рублей», — подчеркнул глава кредитной организации.

Это решение стало «беспрецедентным», заявил Греф. Он отметил, что это 25 рублей на одну акцию и доходность около 15% годовых, исходя из стоимости акций банка в последние дни. Греф также указал на повышение стоимости акций Сбера за последние пять месяцев. Они поднялись в цене на 70%, заявил он.

«Те инвесторы, которые поверили в нас в самый сложный период, с весны до осени 2022 года, получат максимально высокую доходность на свои вложения», — подчеркнул Греф.

Он также отметил, что дивиденды для обыкновенной и привилегированной акции равны, а дата закрытия реестра определена на 11 мая.

За 2019 год кредитная организация направила на выплаты 50% чистой прибыли по МСФО (422,4 миллиарда рублей), а за 2020 год — 56% (422,4 миллиарда рублей). В связи с санкциями Запада по итогам 2021 года дивиденды не выплачивали. В тот период прибыль банка за тот год составила рекордные 1,246 триллиона рублей.

Компании,Рынки,Герман Греф,
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