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1 час назад

Wildberries возобновил работу заблокированных пунктов выдачи заказов

Никита Бородкин

Wildberries разблокировал ранее заблокированных пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, речь идет о 15 пунктах.

Как отметил представитель организации, сейчас сотрудничество с партнерскими пунктами выдачи заказов, которые соблюдают условия договора-оферты, продолжается.

Напомним, что накануне Wildberries потребовал от владельцев ПВЗ компенсировать стоимость посылок, если покупатель вернул их из-за брака или несоответствия заказанному. Ситуация сказалась на доходах как владельцев пунктов ПВЗ, так и сотрудников точек.

Wildberries и "Опора России" создали группу по разрешению споров маркетплейса и партнеров

В результате недовольные ситуацией работники объявили забастовку и стали закрывать точки по всей стране. Позднее компания подтвердила закрытие нескольких пунктов выдачи заказов из-за угроз в адрес компании. Глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщал, что министерство и Роструд разбираются с ситуацией, возникшей вокруг компании. Кроме того, проверку начали и в прокуратуре.

В четверг, 16 марта, в пресс-службе Wildberries заявили о том, что приостановят начисление новых штрафов для сотрудников пунктов выдачи заказов в тех случаях, когда покупателям направляют не те товары, которые они заказывают. Онлайн-ретейлер отменил свыше 10 000 некорректных штрафов за подмены товаров, в ближайшее время они будут отражены на балансах ПВЗ.

Компании,Антон Котяков,Минтруд России,Роструд,
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