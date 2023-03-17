Wildberries возобновил работу заблокированных пунктов выдачи заказов

Wildberries разблокировал ранее заблокированных пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, речь идет о 15 пунктах.

Как отметил представитель организации, сейчас сотрудничество с партнерскими пунктами выдачи заказов, которые соблюдают условия договора-оферты, продолжается.

Напомним, что накануне Wildberries потребовал от владельцев ПВЗ компенсировать стоимость посылок, если покупатель вернул их из-за брака или несоответствия заказанному. Ситуация сказалась на доходах как владельцев пунктов ПВЗ, так и сотрудников точек.

В результате недовольные ситуацией работники объявили забастовку и стали закрывать точки по всей стране. Позднее компания подтвердила закрытие нескольких пунктов выдачи заказов из-за угроз в адрес компании. Глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщал, что министерство и Роструд разбираются с ситуацией, возникшей вокруг компании. Кроме того, проверку начали и в прокуратуре.