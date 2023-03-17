Греф рассказал о капитале Сбербанка после выплаты рекордных дивидендов

Достаточность капитала Сбербанка после выплаты дивидендов будет выше ограничений ЦБ и лимитов, которые были установлены наблюдательным советом. Об этом заявил глава банка Герман Греф.

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Он указал на то, что кредитная организация продолжит развиваться за счет капитализации чистой прибыли в соответствии с прогнозами на текущий год.

«Что касается результатов за квартал, то он еще не закончился, но как вы видите, за январь и февраль Сбер показал хорошие результаты, заработав 225 млрд руб. чистой прибыли совокупно», - подчеркнул глава банка.

Греф назвал ипотеку фактором крупной прибыли кредитной организации. Он указал на существенный рост в ипотечном сегменте в текущем году.