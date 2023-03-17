Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
1 час назад

Греф рассказал о капитале Сбербанка после выплаты рекордных дивидендов

Лера Букина

Достаточность капитала Сбербанка после выплаты дивидендов будет выше ограничений ЦБ и лимитов, которые были установлены наблюдательным советом. Об этом заявил глава банка Герман Греф.

Греф рассказал о капитале Сбербанка после выплаты рекордных дивидендов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он указал на то, что кредитная организация продолжит развиваться за счет капитализации чистой прибыли в соответствии с прогнозами на текущий год.

«Что касается результатов за квартал, то он еще не закончился, но как вы видите, за январь и февраль Сбер показал хорошие результаты, заработав 225 млрд руб. чистой прибыли совокупно», - подчеркнул глава банка.

Греф назвал ипотеку фактором крупной прибыли кредитной организации. Он указал на существенный рост в ипотечном сегменте в текущем году.

Глава банка также обратил внимание на то, что число поданных заявок на ипотеку в феврале превысило показатели января на 14%. К значению такого же периода прошлого года увеличение оценивается в 18%, уточнил Греф. Он отметил, что в январе-феврале подали порядка 700 тыс. заявок на сумму 2,2 трлн рублей. В текущем месяце наблюдается «сохранение этой тенденции», добавил Греф.

Компании,Герман Греф,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий