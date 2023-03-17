«Роснефть» подала в суд на Reuters

Компания «Роснефть» подала в суд на британскую Reuters News & Media Limited, владеющей одноименным информационным агентством. Соответствующий иск зарегистрировал Арбитражный суд Москвы, передает «РИА Новости».

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По данным агентства, заявление поступило 16 марта. Пока оно не принято к рассмотрению. В карточке иска предмета и оснований исковых требований пока нет.

При этом известно, что дело получила судья Ольга Козленкова, которая специализируется на спорах, связанных с защитой деловой репутации и интеллектуальной собственностью.