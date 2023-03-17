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1 час назад

«Роснефть» подала в суд на Reuters

Елена Прошина

Компания «Роснефть» подала в суд на британскую Reuters News & Media Limited, владеющей одноименным информационным агентством. Соответствующий иск зарегистрировал Арбитражный суд Москвы, передает «РИА Новости».

«Роснефть» подала в суд на Reuters
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, заявление поступило 16 марта. Пока оно не принято к рассмотрению. В карточке иска предмета и оснований исковых требований пока нет.

При этом известно, что дело получила судья Ольга Козленкова, которая специализируется на спорах, связанных с защитой деловой репутации и интеллектуальной собственностью.

Ни одна из сторон на данный момент не прокомментировала произошедшее.

Компании,Роснефть,
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