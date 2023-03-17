Российский оператор SWIFT сообщил об изменении деятельности

Российская национальная ассоциация SWIFT ("Россвифт") приняла решение о расширении деятельности за счет Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, Национальной китайской системы банковских переводов (Cross-Border Interbank Payment System, CIPS) и других. Об этом сообщается в пятницу на сайте российской национальной Ассоциации SWIFT.
В сообщении также указывается, что ассоциация намерена сменить название, теперь она будет называться "Российская национальная ассоциация участников финансовых коммуникаций (Росфинком)". Оба решения подлежат утверждению общим собранием ассоциации, которое состоится 19 апреля 2023 года с 12:00 мск до 13:30 мск в дистанционном формате с использованием электронных технических средств.
"Информируем вас, что в связи с текущими изменениями в геополитической ситуации и новыми вызовами, стоящими перед российским банковским сообществом, в том числе в сфере передачи финансовой информации, комитетом "Россвифт" по согласованию с регулятором было принято решение о расширении деятельности ассоциации путем консолидации всех участников инфраструктуры рынка, включая СПФС Банка России, SWIFT, CIPS и другие, а также об изменении наименования ассоциации: "Российская национальная ассоциация участников финансовых коммуникаций (Росфинком)". Данное решение подлежит утверждению общим собранием ассоциации", - отмечается в сообщении.
Ассоциация объясняет, что эти решения возникли "из-за текущего изменения в геополитической ситуации и новыми вызовами, стоящими перед российским банковским сообществом, в том числе в сфере передачи финансовой информации".
SWIFT - международная система передачи межбанковских платежей. В отличие от платежных систем (Visa или MasterCard) осуществляет только транспорт сообщений о переводах и используется на межбанковском уровне. В марте 2022 года в рамках санкций Евросоюз начал отключать от SWIFT первые российские банки.