Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

"Россвифт" сменит название на "Росфинком"

ТАССиещё 1

Российская национальная ассоциация SWIFT ("Россвифт") приняла решение о расширении деятельности за счет Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, Национальной китайской системы банковских переводов (Cross-Border Interbank Payment System, CIPS) и других. Об этом сообщается в пятницу на сайте российской национальной Ассоциации SWIFT.

Российский оператор SWIFT сообщил об изменении деятельности
Фото: ТАССТАСС

В сообщении также указывается, что ассоциация намерена сменить название, теперь она будет называться "Российская национальная ассоциация участников финансовых коммуникаций (Росфинком)". Оба решения подлежат утверждению общим собранием ассоциации, которое состоится 19 апреля 2023 года с 12:00 мск до 13:30 мск в дистанционном формате с использованием электронных технических средств.

"Информируем вас, что в связи с текущими изменениями в геополитической ситуации и новыми вызовами, стоящими перед российским банковским сообществом, в том числе в сфере передачи финансовой информации, комитетом "Россвифт" по согласованию с регулятором было принято решение о расширении деятельности ассоциации путем консолидации всех участников инфраструктуры рынка, включая СПФС Банка России, SWIFT, CIPS и другие, а также об изменении наименования ассоциации: "Российская национальная ассоциация участников финансовых коммуникаций (Росфинком)". Данное решение подлежит утверждению общим собранием ассоциации", - отмечается в сообщении.

Ассоциация объясняет, что эти решения возникли "из-за текущего изменения в геополитической ситуации и новыми вызовами, стоящими перед российским банковским сообществом, в том числе в сфере передачи финансовой информации".

«Роснефть» подала в суд на Reuters

SWIFT - международная система передачи межбанковских платежей. В отличие от платежных систем (Visa или MasterCard) осуществляет только транспорт сообщений о переводах и используется на межбанковском уровне. В марте 2022 года в рамках санкций Евросоюз начал отключать от SWIFT первые российские банки.

Компании,Банк России,Visa,Роснефть,ЕС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий