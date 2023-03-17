Российский оператор SWIFT сообщил об изменении деятельности

"Информируем вас, что в связи с текущими изменениями в геополитической ситуации и новыми вызовами, стоящими перед российским банковским сообществом, в том числе в сфере передачи финансовой информации, комитетом "Россвифт" по согласованию с регулятором было принято решение о расширении деятельности ассоциации путем консолидации всех участников инфраструктуры рынка, включая СПФС Банка России, SWIFT, CIPS и другие, а также об изменении наименования ассоциации: "Российская национальная ассоциация участников финансовых коммуникаций (Росфинком)". Данное решение подлежит утверждению общим собранием ассоциации", - отмечается в сообщении.