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47 минут назад

Юрист Зуй: ситуация с протестами в Wildberries разрешится мирно

Ura.Ru

Ситуация с протестами сотрудников маркетплейса Wildberries закончится мирным разрешением конфликта. Интернет-магазин пересмотрит позицию по штрафам. Об этом заявила юрист Ирина Зуй.

Юрист рассказала, чем закончится скандал с Wildberries
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Компания приостановила списания штрафов с владельцев региональных складов и с сотрудников и стала более тщательно реализовывать начисления каждого штрафа. Я полагаю, что <…> все закончится цивилизованным разрешением конфликта», — рассказала Ирина Зуй в разговоре с «Подмосковье сегодня».

Ранее в компании Wildberries заявили, что восстановят сотрудничество с 15 пунктами выдачи заказов (ПВЗ) при условии, если они будут соблюдать договор-оферту. Забастовки сотрудников интернет-магазина по всей стране начались в середине марта этого года, после того, как администрация магазина начала вводить штрафы, удерживая 100% зарплаты.

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