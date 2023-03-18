Юрист рассказала, чем закончится скандал с Wildberries

«Компания приостановила списания штрафов с владельцев региональных складов и с сотрудников и стала более тщательно реализовывать начисления каждого штрафа. Я полагаю, что <…> все закончится цивилизованным разрешением конфликта», — рассказала Ирина Зуй в разговоре с « Подмосковье сегодня».

Ранее в компании Wildberries заявили, что восстановят сотрудничество с 15 пунктами выдачи заказов (ПВЗ) при условии, если они будут соблюдать договор-оферту. Забастовки сотрудников интернет-магазина по всей стране начались в середине марта этого года, после того, как администрация магазина начала вводить штрафы, удерживая 100% зарплаты.