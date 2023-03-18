Оказалось, что «Старлинк» был зарегистрирован еще в 2011 году, а дочерняяя компания SpaceX появилась на Украине лишь в 2020 под названием «Старлинк Юкрейн». В 2021 году представители американской компании связались с владельцем украинской и потребовали отказаться от торговой марки. По словам самого владельца, он был согласен обсудить этот вопрос, но только на условиях компенсации потерь, связанных с отказом от бренда.