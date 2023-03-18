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39 минут назад

SpaceX проиграл суд против украинской компании «Старлинк»

ТК «Звезда»иещё 4

SpaceX проиграла суд против украинской IT-компании «Старлинк». Она подавала иск о прекращении регистрации торговой марки, название которой совпадает с «дочкой» SpaceX.

«Украинская компания "Старлинк" выиграла суд против компании Илон Маска», - сообщает РИА Новости.

Оказалось, что «Старлинк» был зарегистрирован еще в 2011 году, а дочерняяя компания SpaceX появилась на Украине лишь в 2020 под названием «Старлинк Юкрейн». В 2021 году представители американской компании связались с владельцем украинской и потребовали отказаться от торговой марки. По словам самого владельца, он был согласен обсудить этот вопрос, но только на условиях компенсации потерь, связанных с отказом от бренда.

«Роснефть» подала в суд на Reuters

Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что не станет использовать интернет-систему Stаrlink, чтобы блокировать доступ к российским СМИ. Он подчеркнул, что сделает это «только под дулом пистолета», так как является сторонником свободы слова.

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