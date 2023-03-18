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1 час назад

Платежная система "Мир" может уже скоро заработать в Иране

Российская Газетаиещё 3

Платежная система "Мир" уже скоро может быть запущена в Иране. Об этом рассказал замминистра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафиян.

Платежная система "Мир" может скоро заработать в Иране
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Центральные банки России и Ирана уже работают над этим проектом. Мы надеемся, что скоро будет результат", - цитирует замминистра ТАСС.

Ранее стало известно, что карты "Мир" начали принимать на Кубе. Корреспондент "РГ" смог снять наличные кубинские песо с российской карты в банкомате одного из отделений местного банка Metropolitano в Гаване.

При этом глава правления ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров ранее заявлял, что ситуация с приемом карт "Мир" за рубежом не очень стабильна и может измениться в сторону сокращения точек приема в любой момент.

Компании,Роман Прохоров,
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